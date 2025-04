Shows nacionais e diversão garantida: vem aí a 4ª Festa do Milho em Lucas do Rio Verde A 4ª edição da Festa do Milho promete movimentar Lucas do Rio Verde nos dias 10 e 11 de maio, com uma programação diversificada e gratuita...

A 4ª edição da Festa do Milho promete movimentar Lucas do Rio Verde nos dias 10 e 11 de maio, com uma programação diversificada e gratuita para toda a comunidade luverdense. O evento será realizado na rotatória do Paço Municipal e contará com dois grandes shows nacionais: Kaique & Felipe no sábado e Bruno & Barretto no domingo.

