Sicredi Ouro Verde MT realiza 3ª edição do Geração Coop

A Sicredi Ouro Verde MT, por meio da área de Cooperativismo e Sustentabilidade, realizou a 3ª edição do Geração Coop, evento que reuniu mais de 120 estudantes de cinco cooperativas escolares de Lucas do Rio Verde e de Tangará da Serra. O encontro teve como principal objetivo fortalecer a educação cooperativista e desenvolver jovens líderes comprometidos com os valores da cooperação, cidadania e sustentabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa!

