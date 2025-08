Simininas celebram 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente na OAB-MT O grupo de dança do programa Simininas, da unidade do bairro Três Barras, e a primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, participaram... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h38 ) twitter

O grupo de dança do programa Simininas, da unidade do bairro Três Barras, e a primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, participaram da comemoração pelos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT). As Simininas abriram o evento alusivo ao aniversário da lei brasileira, que estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente, com uma apresentação cultural de siriri, encantando o público presente. Ao todo, o programa atende 1.149 meninas de 6 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, em 16 unidades da capital. As atividades oferecidas incluem balé, fanfarra, reforço escolar e ações socioeducativas. Para saber mais sobre essa importante celebração e as iniciativas em prol das crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende condenado a mais de 33 anos por abusar de sobrinhos de sua esposa

