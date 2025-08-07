Simininas fazem roda de conversa Secretaria Municipal de Segurança Pública Cerca de 50 meninas atendidas pela unidade do Programa Siminina, no bairro 1º de Março, participaram, nesta terça-feira (5), da “Conversa...

Cerca de 50 meninas atendidas pela unidade do Programa Siminina, no bairro 1º de Março, participaram, nesta terça-feira (5), da “Conversa com Segurança”, iniciativa promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Cuiabá.

Leia Mais em Momento MT: