Simininas vivem dia especial com cinema e McDia Feliz em Cuiabá

Mais de 30 meninas do Programa Siminina, da unidade Carumbé, viveram um sábado diferente e cheio de alegria. O Shopping Três Américas...

Mais de 30 meninas do Programa Siminina, da unidade Carumbé, viveram um sábado diferente e cheio de alegria. O Shopping Três Américas, em Cuiabá, abriu as portas para receber as participantes em uma sessão de cinema especial do filme “Os Smurfs”, animação que encantou as pequenas com a história de coragem e amizade liderada pela Smurfette.

