Simony faz homenagem a Gugu Liberato em dia que ele faria 66 anos: ‘Merece respeito’

A cantora Simony usou seu Instagram para fazer uma homenagem a Gugu Liberato, que morreu em 2019 e completaria 66 anos nesta quinta-feira (10), se estivesse vivo. Ela publicou uma foto de seu filho mais velho, Ryan, hoje com 23 anos, quando era bebê no colo do apresentador, que era seu padrinho.

