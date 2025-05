Simulação de acidente fecha mês de conscientização no trânsito em Lucas do Rio Verde No fim da tarde desta sexta-feira (30), a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as forças de segurança, realizou o encerramento...

No fim da tarde desta sexta-feira (30), a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as forças de segurança, realizou o encerramento da Campanha Maio Amarelo 2025, cujo tema central foi “Desacelere”. A ação aconteceu na Avenida Mato Grosso, em frente à Escola Dom Bosco, e teve como ponto alto a encenação realista de um acidente de trânsito, com o uso de simulador, atores e atendimento simulado de emergência.

