Sinalização indica interdiçáo na Avenida dos Estudantes A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) esclarece que a sinalização da interdição na avenida... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) esclarece que a sinalização da interdição na avenida dos Estudantes está dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A equipe da Setrat colocou sinalização vertical antes do desvio nos pontos de distância de 100, 50 e 30 metros. Porém, mesmo com o local bem sinalizado ocorreu um acidente de trânsito na noite do domingo (19), devido a alta velocidade em que o veículo transitava.

Para mais detalhes sobre a situação e recomendações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Governador afirma que MT trabalha em projetos para crianças ucranianas vítimas da guerra

CSMP divulga lista de inscritos em concurso de remoção

Prefeito recebe vice-governador de MT e equipe da Nova Rota do Oeste para debater projetos rodoviários