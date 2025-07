Sine Cuiabá amplia atendimento com serviços em diferentes regiões

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, leva seus serviços a trabalhadores e empresários em sete pontos já confirmados da Capital, incluindo eventos com grande circulação de pessoas. A ação será realizada por meio da Van do Sine Itinerante, unidade móvel que disponibiliza todos os atendimentos oferecidos na sede do órgão, localizada na Travessa Celso Luís M. Almeida, nº 45, no bairro Poção.

