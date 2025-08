Sine Cuiabá faz mais de 500 atendimentos no bairro Altos da Glória com ação integrada A população do bairro Altos da Glória e região recebeu com entusiasmo a ação promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria...

A população do bairro Altos da Glória e região recebeu com entusiasmo a ação promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Smat), na sexta-feira, 1º de agosto. Mais de 500 atendimentos foram realizados ao longo do dia, incluindo serviços do Sine Municipal, inscrições para o Programa Habitacional Casa Cuiabana e orientações de saúde, em parceria com a Pax Nacional.

