Sine Cuiabá tem 77% das vagas para pessoas sem experiência de trabalho

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está oferecendo 432 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (12). Do total, 336 vagas são para candidatos sem experiência profissional (77%). Entre as ocupações que não exigem experiência e apresentam os melhores salários, destaque para consultor de vendas, cuja remuneração pode variar de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 por venda fechada, além de ajuda de custo de R$ 1.000,00 por 60 dias e comissão sobre vendas.

