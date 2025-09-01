Sine Cuiabá tem vaga para polidor de automóveis e outas 22 oportunidades com salários acima de R$ 2 mil O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana e o mês oferecendo 477 oportunidades de emprego. Entre as 22 funções com salários acima...

O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana e o mês oferecendo 477 oportunidades de emprego. Entre as 22 funções com salários acima de R$ 2 mil, destaca-se a de polidor de automóveis, que paga R$ 2,5 mil, além de premiação, refeitório interno e plano de cargos e carreiras. Para a vaga, é exigida experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo.

Não perca a chance de garantir uma nova oportunidade de emprego! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: