Sine Cuiabá tem vaga para supervisor de manutenção de máquinas com salário de R$ 4 mil

O Sine Municipal de Cuiabá oferece 371 oportunidades de emprego nesta terça-feira (26). Há uma vaga para supervisor de manutenção de...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Sine Municipal de Cuiabá oferece 371 oportunidades de emprego nesta terça-feira (26). Há uma vaga para supervisor de manutenção de máquinas operatrizes e de usinagem, que paga salário de R$ 4 mil mais vale-transporte (VT), cesta básica, insalubridade, gratificação por tempo de serviço e alimentação no local.

