Sine de Cuiabá oferece 476 vagas com destaque para mecânica e construção O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece 476 empregos... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h38 )

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece 476 empregos nesta sexta-feira, 8 de agosto. Entre as ocupações com os salários e benefícios mais altos estão: – Mecânico, que paga salário de R$ 4.990,00 mais vale-transporte (VT) e ajuda de custo. – Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores): salário de R$ 5.000,00. – Motorista de caminhão: salário de R$ 2.870,00 mais VT, horas extras e refeição no local. – Pizzaiolo: Salário de R$ 2.700,00 mais VT, premiação, refeitório interno e plano de cargos. – Vendedor interno: salário de R$ 3.000,00 mais VT, assistência odontológica, seguro de vida, ticket-alimentação e convênio com SESC. – Carpinteiro: salário de R$ 2.732,40 mais VT, alimentação no local, horas extras e vale-refeição. – Serralheiro de alumínio: salário de R$ 2.500,00 mais VT, alimentação, insalubridade e meta de produção. – Armador de estrutura e concreto armado: salário de R$ 2.389,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, refeição na obra e convênio com farmácia. – Carpinteiro: Salário de R$ 2.389,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, refeição na obra e convênio com farmácia. – Pedreiro: Salário de R$ 2.389,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, refeição na obra e convênio com farmácia. Para mais detalhes sobre as oportunidades e como se candidatar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e PRF prendem homem por trafico interestadual de drogas em Rondônia

