Sine de Cuiabá oferece vagas para motoristas de caminhão com salário até R$ 3,8 mil O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está oferecendo... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está oferecendo 282 oportunidades de emprego nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025. Entre os destaques, estão 18 vagas para motoristas de caminhão, com salários que variam entre R$ 2.870,00 e R$ 3.800,00. A empresa que oferece a maior remuneração exige apenas ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira. Já a empresa que paga R$ 2,8 mil oferece ainda vale-transporte, horas extras e refeição no local. Para mais detalhes sobre essas oportunidades imperdíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Gefron apreende estudante boliviano com droga em ônibus escolar em Cáceres

PF incinera 1,3 toneladas de drogas em Manaus

PF apreende caminhão com carga contrabandeada e prende suspeito