Sine de Cuiabá tem 10 vagas para eletricista com salário de R$ 2,1 mil

O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza 462 vagas de emprego nesta sexta-feira (15). Dez oportunidades para eletricista, com exigência de ensino médio, oferecem salário de R$ 2,1 mil, além de ticket-alimentação e adicional de 30% de periculosidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

