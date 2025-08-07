Sine de Cuiabá tem 100 vagas para pizzaiolo e atendente de balcão O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando...

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando 458 vagas de emprego nesta quinta-feira, 7 de agosto. A função com maior número de oportunidades continua sendo a de garçom, com 95 vagas e salário de R$ 1.518,00. Em seguida, destacam-se duas funções com 50 vagas cada: atendente de balcão, com salário de até R$ 1.570,00, e pizzaiolo, com remuneração de R$ 2.700,00.

