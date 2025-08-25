Sine de Cuiabá tem 206 vagas para trabalhadores com ensino fundamental e sem experiência O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana oferecendo 417 vagas de emprego. Do total, 206 oportunidades são destinadas a candidatos...

O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana oferecendo 417 vagas de emprego. Do total, 206 oportunidades são destinadas a candidatos sem experiência e com escolaridade de nível fundamental. Entre as funções com os melhores salários e benefícios estão a de funileiro de reparação de automóveis, com remuneração de R$ 3.000, além de vale-transporte, refeição, convênio com farmácia e uniforme; a de pizzaiolo, que oferece salário de R$ 2.700, com benefícios como vale-transporte, premiação, refeitório interno e plano de carreira; e a de operador de caixa, com salário de R$ 2.396,98, mais vale-transporte e ticket alimentação.

