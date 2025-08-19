Sine de Cuiabá tem 24 vagas para profissional de educação física e outras 384 oportunidades O Sine Municipal de Cuiabá está disponibilizando 408 vagas de emprego nesta terça-feira (19). Entre elas, 24 são destinadas a profissionais...

O Sine Municipal de Cuiabá está disponibilizando 408 vagas de emprego nesta terça-feira (19). Entre elas, 24 são destinadas a profissionais de educação física na área da saúde. Para 15 dessas vagas, a remuneração é de R$ 13,91 por hora/aula, além de vale-transporte, assistência médica e treino gratuito em academia. As outras nove oferecem pagamento de R$ 30,00 por hora/aula, com os mesmos benefícios. Em ambos os casos, é exigido diploma de bacharel em Educação Física e experiência comprovada em carteira de trabalho.

Saiba mais sobre essas oportunidades e outras vagas disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: