Sine de Cuiabá tem 374 vagas com salário de até R$ 4 mil

O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza, nesta quinta-feira (28), 374 vagas de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade, que vão do ensino fundamental ao superior completo. A função com maior remuneração é a de supervisor de manutenção de máquinas operatrizes e de usinagem, com salário de R$ 4 mil, além de benefícios como vale-transporte, cesta básica, adicional de insalubridade, gratificação por tempo de serviço e alimentação no local.

