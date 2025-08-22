Sine de Cuiabá tem vaga para consultor de vendas com salário até R$ 6 mil O Sine Municipal de Cuiabá está oferecendo 449 vagas de emprego nesta sexta-feira, 22 de agosto. O destaque é a ocupação de consultor...

O Sine Municipal de Cuiabá está oferecendo 449 vagas de emprego nesta sexta-feira, 22 de agosto. O destaque é a ocupação de consultor de vendas que oferece ganhos variáveis médios entre R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 por venda fechada, além de ajuda de custo e comissões.

Para mais detalhes sobre as oportunidades e como se candidatar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

