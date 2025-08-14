Sine de Cuiabá tem vaga para funileiro de automóveis com salário de R$ 3 mil O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está com 451 oportunidades...

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está com 451 oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta-feira (14). Há uma vaga para funileiro de automóveis, com salário de R$ 3.000, mais vale-transporte, refeição, convênio com farmácia e uniforme. É exigido e experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo.

