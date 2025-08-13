Sine de Cuiabá tem vagas para motoristas de guindaste com salário de R$ 2,4 mil O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece 442 vagas...

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece 442 vagas de emprego nesta quarta-feira (13). Entre as oportunidades, destacam-se cinco vagas para motorista de caminhão guindaste, com salário de R$ 2,4 mil e benefícios como assistência médica, seguro de vida, adicional de periculosidade de 30%, gratificação de 10% sobre o salário, vale-alimentação e plano de saúde. É exigido ensino médio completo e experiência comprovada em carteira.

