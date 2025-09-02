Sine de Várzea Grande divulga 544 vagas de empregos nesta semana A grande quantidade de postos reflete o aquecimento do mercado de trabalho no Município e a confiança das empresas no sistema de intermediação... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h38 ) twitter

A grande quantidade de postos reflete o aquecimento do mercado de trabalho no Município e a confiança das empresas no sistema de intermediação de mão de obra. O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) está ofertando 544 vagas de trabalho nesta semana, com oportunidades em diferentes setores da economia. As vagas são divulgadas todas as terças-feiras e estão disponíveis para trabalhadores com vários níveis de escolaridade e experiência. O destaque vai para o cargo de auxiliar de linha de produção, com 123 vagas disponíveis.

