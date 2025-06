Sine de Várzea Grande inicia junho com 464 vagas de emprego disponíveis “A cada semana temos visto um aumento no número de vagas, o que mostra a confiança do setor produtivo na retomada da economia e na... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h56 ) twitter

A primeira semana de junho começa com boas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Várzea Grande. O Sistema Nacional de Emprego (Sine/VG) está ofertando 464 vagas em diversas áreas, com destaque para o cargo de auxiliar de linha de produção, que conta com 120 vagas disponíveis.

