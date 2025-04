Sine de Várzea Grande oferece 282 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana

Momento MT |Do R7

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande está com 282 vagas abertas nesta semana, conforme atualização realizada nesta terça-feira, 29 de abril. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e setores, com destaque para os segmentos de produção, logística e construção civil.

