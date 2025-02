Sine de Várzea Grande oferece 303 vagas de empregos nesta semana Por meio do Sine, a prefeitura conecta trabalhadores às empresas que buscam profissionais, oferecendo suporte para facilitar o acesso... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por meio do Sine, a prefeitura conecta trabalhadores às empresas que buscam profissionais, oferecendo suporte para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande está oferecendo 303 vagas de trabalho para diferentes áreas nesta semana, com oportunidades para todos os níveis de qualificação. As vagas foram atualizadas nesta terça-feira (28) e estão disponíveis no Espaço Cidadania, localizado no 2º piso do Várzea Grande Shopping, próximo à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo.

Não perca a chance de se candidatar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Confira lista de convocados para teste de aptidão em seletivo de bombeiros temporários

Nova rota garante recursos para viaduto e travessia urbana

Corpo de Bombeiros localiza corpo de vítima que se afogou no Rio Garças