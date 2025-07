Sine de Várzea Grande recebe ação de vacinação nesta terça-feira, dia 8 A ação visa facilitar o acesso da população às vacinas de rotina e reforçar a importância da prevenção de doenças imunopreveníveis... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A ação visa facilitar o acesso da população às vacinas de rotina e reforçar a importância da prevenção de doenças imunopreveníveis. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande (SMS-VG) promove nos dias 8, 9 e 10, mais uma importante ação de vacinação aberta a toda a população. A iniciativa será realizada no Sine (Serviço Nacional de Empregos), localizado no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no espaço do Centro Estadual de Cidadania, das 9h às 16h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em Momento MT:

CST dos Zebuínos destaca avanços e necessidade de políticas públicas para alcançar pequenos produtores

CTFC debate impactos da privatização da Celepar sobre órgãos públicos do Paraná

Comissão aprova inclusão de condição crônica de saúde na identificação civil nacional