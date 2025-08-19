Sine Estadual disponibiliza mais de 2,4 mil vagas de trabalho nesta semana O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.470...

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.470 vagas de trabalho disponíveis para esta semana em Mato Grosso. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas entre os 36 postos de atendimento do Sine, instalados em 32 municípios de Mato Grosso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as vagas disponíveis e como se candidatar!

Leia Mais em Momento MT: