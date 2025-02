Sine fecha o mês com 233 vagas de emprego e salários de até R$ 3,5 mil Último dia do mês conta com 233 vagas em aberto para o mercado de trabalho no Sine Municipal de Cuiabá. Entre elas, uma vaga para técnico...

Último dia do mês conta com 233 vagas em aberto para o mercado de trabalho no Sine Municipal de Cuiabá. Entre elas, uma vaga para técnico de edificações com salário de R$ 3.500,00, mais vale-transporte. É necessário ter o Ensino Médio completo e experiência comprovada. Há oportunidades para outros níveis de escolaridade e também para Pessoas Com Deficiência (PCD), com diferentes valores de recebimentos.

Para mais informações e detalhes sobre as vagas disponíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: