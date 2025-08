Sine Itinerante leva oferta de emprego e inscrição para o programa Casa Cuiabana

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, leva nesta quinta-feira (1º) a unidade móvel do Sine Itinerante ao bairro Altos da Glória, região Norte da capital. A ação acontece das 9h às 16h, com oferta de serviços gratuitos voltados à empregabilidade e também inscrição no Programa Habitacional Casa Cuiabana.

