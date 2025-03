Sine já ofertou 503 vagas no bimestre e abre mais 302 nesta semana Divulgação das vagas disponíveis é semanal e atende ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 20h26 ) twitter

Divulgação das vagas disponíveis é semanal e atende ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no Centro Estadual de Cidadania. Nos primeiros dois meses de 2025, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande ofertou 503 vagas de trabalho, sendo 352 em janeiro e 151 em fevereiro. Agora, nesta terça-feira, 18 de março, o Sine-VG anunciou mais 302 novas vagas para diversas áreas e níveis de experiência, consolidando-se como um dos principais canais de empregabilidade da região.

