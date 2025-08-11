Sine Municipal abre a semana com 476 vagas de emprego
O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, inicia a semana oferecendo 476 vagas de emprego nesta segunda-feira (11). Entre os cargos com melhores salários que exigem apenas o ensino fundamental, destacam-se: pizzaiolo (R$ 2.700,00 mais benefícios), controlador de pragas (R$ 2.103,60), carpinteiro (R$ 2.732,40) e atendente de padaria (R$ 1.800,00). Para candidatos com ensino médio, algumas das oportunidades com maior remuneração são: mecânico (R$ 4.990,00), mecânico de diesel (R$ 5.000,00), consultor de vendas (R$ 2.900,00), gerente de empresas comerciais (R$ 2.300,00) e assistente de compras (R$ 2.300,00).
