Sine Municipal de Cuiabá atende no Santa Rosa e Pedra 90

O Sine Municipal de Cuiabá está com 55 vagas de emprego abertas para o Supermercado Assaí, localizado no bairro Santa Rosa. As oportunidades são para contratação imediata, com intermediação e encaminhamentos realizados diretamente no local. O atendimento teve início nesta terça-feira (10) e segue até quarta-feira (11), no próprio supermercado. Os interessados devem comparecer entre 9h e 16h, portando documentos pessoais e comprovante de residência.

