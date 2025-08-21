Logo R7.com
Sine Municipal de Cuiabá oferece 421 vagas de emprego nesta quinta

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Sine Municipal de Cuiabá está oferecendo 421 vagas de emprego nesta quinta-feira, 21 de agosto. Do total, 221 oportunidades não exigem experiência prévia, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho. As vagas são destinadas a diferentes níveis de escolaridade: 131 para candidatos com Ensino Fundamental completo, 169 para quem possui Ensino Médio completo, 23 para Ensino Médio incompleto e 33 para pessoas com Ensino Superior completo.

