Sine Municipal de Cuiabá oferta quase 300 oportunidades de emprego

O Sine Municipal de Cuiabá está com 299 vagas de emprego abertas, sendo 26 destinadas à área de vendas. As oportunidades são para vendedor do comércio, vendedor interno, vendedor pracista e consultor de vendas. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 1.615,00, podendo incluir benefícios e comissões de até R$ 1.000,00. É necessário ter Ensino Médio completo, e a maioria das vagas não exige experiência prévia. Quatro vagas são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

