Sine Municipal de Cuiabá tem 257 vagas com salários de até R$ 2 mil O Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, tem 257 vagas distribuídas... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h26 )

O Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, tem 257 vagas distribuídas em diversas áreas do conhecimento. Entre elas, para técnico suporte em Tecnologia da Informação (TI) e secretária (o) executiva (o), ambos oferecem uma vaga com salário de R$ 1.600,00, mais benefícios como seguro de vida, alimentação, vale-transporte. Interessados precisam ter experiência na função e Ensino Médio Completo. Não perca a chance de garantir uma nova oportunidade de emprego! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Grupo chinês estuda investimento em Rondonópolis

