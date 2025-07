Sine Municipal oferece 353 vagas de emprego com 160 oportunidades que não exigem experiência

Momento MT |Do R7

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, disponibiliza 353 vagas de emprego nesta quinta-feira, 24 de julho de 2025. Do total, 160 oportunidades não exigem comprovação de experiência. Entre as vagas que dispensam experiência, o salário mais alto é para soldador, com R$ 3.500,00, enquanto o menor, de R$ 1.518,00, é oferecido para atendente balconista, auxiliar de mecânico de autos, promotor de vendas e vendedor interno.

