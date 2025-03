Sine Municipal oferta 213 vagas de emprego para diversas funções e salários

Momento MT |Do R7

O Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, oferece 213 vagas de emprego, para diversas funções, nesta sexta-feira (7). Os salários e benefícios variam conforme as atribuições. Algumas vagas não exigem escolaridade e nem experiência na área, e ainda incluem benefícios como alimentação no local, cesta básica, vale-transporte, entre outros, incluindo para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Momento MT: