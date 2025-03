Sine Municipal tem 11 vagas para pedreiro; veja salário e outras oportunidades

Momento MT |Do R7

O Sine Municipal tem 11 vagas para pedreiro em Cuiabá, nesta segunda-feira (10), além de outras 190 oportunidades de emprego. Há opções para todas as escolaridades e também que não exige o item como critério. Como essas 11 para pedreiros. O salário varia entre R$ 1.980,00 e R$ 2.221,95 com diversas gratificações, entre elas, uma bonificação de R$ 600,00 no final da obra para 4 destas oportunidades.foi num dia muito corrido

