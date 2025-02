Sine Municipal tem 158 vagas disponíveis para babá, desenhista projetista de máquinas e outras

O mercado de trabalho continua com vagas abertas em Cuiabá. Nesta quarta-feira (29), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico tem disponível 158 oportunidades. Entre elas, sem exigência de escolaridade ou experiência na função. Há oportunidades específicas para Pessoas com Deficiência (PCD). Interessados podem procurar os canais digitais ou diretamente o Sine Municipal, localizado no Centro de Cuiabá, ao lado do Cuiabanco.

