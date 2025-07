Sine Municipal tem 20 vagas para motoristas com salário de até R$ 3,8 mil e mais 326 oportunidades

Momento MT |Do R7

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está oferecendo 346 vagas de emprego nesta terça-feira (22). Para motorista de caminhão, há 20 oportunidades, com salários que variam entre R$ 2.870,00 e R$ 3.800,00. Os benefícios também variam conforme o empregador, incluindo vale-transporte, horas extras, refeição no local e ajuda de custo. Para a maioria das vagas, não é exigida escolaridade, inclusive nas duas com os maiores salários, que requerem apenas o ensino fundamental completo.

