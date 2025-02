Sine Municipal tem 236 vagas de emprego distribuídas em 43 funções Nesta sexta-feira (21), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico disponibiliza... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h26 ) twitter

Nesta sexta-feira (21), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico disponibiliza 236 vagas para o mercado de trabalho. Dentre as vagas, 4 são exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCDs), sendo uma para operador de caixa com salário de R$ 1.550,00 e gratificação de R$ 200,00. Há uma vaga para auxiliar de contabilidade que exige formação superior na área e experiência. O salário ofertado é de R$ 2.700, com vale-transporte e ticket alimentação. Entre as que exigem o Ensino Médio completo são muitas oportunidades, sendo 2 com perspectiva de salário acima de R$ 3.000,00 por conta da comissão, na função de vendedor do comércio varejista. O salário inicial é de R$ 1.800,00, com vale-transporte, vale-refeição (mais a comissão) e exige experiência. Há ainda 15 vagas em aberto para pedreiro, das quais 10 não exigem escolaridade. Interessados podem conferir as demais oportunidades diretamente na unidade do Sine Municipal, localizada no Centro de Cuiabá, na Rua Campo Grande, já portando em mãos documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado para caso de encaminhamento. Para mais detalhes sobre as vagas e serviços oferecidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura abre aulas seis quadras públicas de beach tennis nesta sexta

