Sine Municipal tem 246 vagas de emprego com salários de até R$ 3,6 mil Nesta quarta-feira (19), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico disponibiliza... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira (19), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico disponibiliza 246 vagas para o mercado de trabalho, entre elas, para Pessoas Com Deficiência (PCDs>. Os salários variam conforme o cargo. Mecânico, por exemplo, oferece R$ 3.630,00, vale-transporte e alimentação. Os candidatos à vaga precisam ter experiência comprovada e Carteira de Habilitação (CNH) tipo ‘D’ e Ensino Médio completo. Para técnico em edificações, o salário é de R$ 3.500,00 mais vale-transporte. São 11 vagas para motorista de caminhão, com salários de R$ 2.000,00 a R$ 2.800,00 com direito a vale-transporte, alimentação e horas extras, sendo necessário possuir CNH tipo ‘D’. Encarregado de obras, uma vaga apenas, com salário de R$ 2.971,00, mais vale-transporte, alimentação no local de trabalho e insalubridade. Também há vagas para carpinteiro de obras, assistente administrativo, camareira, lavador de veículos, costureira, eletricista, estoquista, etc. Os interessados podem procurar a unidade do Sine Municipal, localizada no Centro de Cuiabá, na Rua Campo Grande, portando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado. Para mais detalhes sobre as oportunidades disponíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura concede RGA de 19% para professores, 7% aos demais servidores e aumento do auxílio alimentação

Marcelo Castro assume Comissão de Assuntos Sociais; Dra. Eudócia é vice

Troca de lâmpadas no bairro Centro América: Moradores agradecem indicação da vereadora Katiuscia Manteli