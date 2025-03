Sine Municipal tem 26 vagas para pedreiro em Cuiabá

O Sine Municipal de Cuiabá está com 26 vagas abertas para pedreiros. Todas exigem experiência na área e variam em salário, benefícios e escolaridade. Para 20, o recebimento corresponde a R$ 2.732,00, vale-transporte, cesta básica e alimentação no local. É necessário ter Ensino Fundamental completo. Duas vagas tem o salário previsto de R$ 2.221,95 com alimentação no local, gratificações e os interessados devem ter concluído o Ensino Médio. Outras 4 vagas o salário é de R$ 1.980,00, com cesta básica, alimentação, bonificação de R$ 600,00 no final da obra e pagamento de hora extra.

