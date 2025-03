Momento MT |Do R7

Sine Municipal tem 300 vagas com salários de até R$ 4 mil Nesta quarta-feira (19), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, contabiliza 300 vagas disponíveis...

Nesta quarta-feira (19), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, contabiliza 300 vagas disponíveis, quase 50 a mais que no dia anterior, terça-feira (18), quando computava 253. As oportunidades estão distribuídas em diversas funções e áreas de conhecimento. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.000,00. A maioria conta com benefícios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e descobrir todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Momento MT: