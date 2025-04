Sine Municipal tem três novas funções na lista de vagas desta sexta-feira (11)

Momento MT |Do R7

Mais três funções estão disponíveis na lista de vagas ofertadas através do Sine Municipal de Cuiabá. Juntas, representam 12 das 234 oportunidades de trabalho disponíveis nesta sexta-feira (11). Sendo para atendente de balcão, gestor de manutenção e servente de obras, com salários de R$ 1.570,00, R$ 1.850,00 e R$ 1.842,00, respectivamente. Tem mais os benefícios e variam conforme as atribuições.

