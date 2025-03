Momento MT |Do R7

Sine Municipal tem vaga para digitador, almoxarife e outras 254 oportunidades Estão disponíveis 256 vagas no Sine Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (27). Entre elas, 7 para digitador para quem já concluiu...

Estão disponíveis 256 vagas no Sine Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (27). Entre elas, 7 para digitador para quem já concluiu o Ensino Médio, sem exigência de experiência. O salário ofertado é de R$ 1.369,00, mais seguro de vida e assistência médica. Há ainda uma vaga para almoxarife com salário de R$ 2.221,95, e benefícios como vale-transporte e alimentação no local de trabalho. Para esta vaga é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Interessados podem procurar o Sine para mais informações e encaminhamentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Momento MT: