Sine Sinop divulga mais de 160 vagas de emprego nesta terça-feira (26) O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Sinop anunciou nesta terça-feira (26) um total de mais de 160 oportunidades de trabalho em...

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Sinop anunciou nesta terça-feira (26) um total de mais de 160 oportunidades de trabalho em diversas áreas, contemplando desde funções de apoio até cargos de nível técnico e administrativo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as vagas disponíveis!

Leia Mais em Momento MT: