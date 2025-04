Sine tem 243 vagas de emprego e atende em novo telefone; confira

O Sine Municipal dispõe, nesta quarta-feira (23), de 243 vagas para o mercado de trabalho. Do total, 26 não exigem escolaridade. São oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de produção, consultor de vendas e panfleteiro. Os salários variam de R$ 1.521,00 a R$ 1.900,00, com benefícios adicionais para algumas vagas. Interessados devem procurar diretamente o Sine, que está localizado no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, no bairro Poção, em Cuiabá. O atendimento é realizado por meio de um novo número: (65) 99925-17480.

